Baindter Firma steigt ins Masken-Geschäft ein

Von Schwäbische Zeitung

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitern auf einer Baustelle in Baltringen war nach Polizeiangaben die Ursache für die schwere Verletzungen eines 43-Jährigen.

Nach ersten Erkenntnissen haben die beiden Männer am Dienstag zusammen gearbeitet, als sie gegen 12.15 Uhr in Streit geraten sein sollen. In dessen Verlauf hätten beide ein Messer gezogen.

Dabei soll ein 39-Jähriger den Älteren durch einen Stich schwer verletzt haben.