Neben der Klimakrise ist die Biodiversitätskrise eines der Schlüsselprobleme unserer Zeit. Die Abholzung von Wäldern, intensiv betriebene Landwirtschaft, die massive Einbringung von Pestiziden und der globale Klimawandel sind hier nur einige Gründe. Die Folge ist ein drastischer Rückgang an Arten, Lebensräumen und genetischer Vielfalt. Auf vielen Ebenen muss sich etwas ändern, um diese dramatische Entwicklung aufzuhalten. Wie das im kleinen Maßstab geschehen kann, will der Fotowettbewerb „Baindtblühtauf!“ zeigen.

In der „Natur nah dran“-Gemeinde Baindt will der Wettbewerb demonstrieren, welche wichtige Rolle naturnahe Gärten spielen können. Mit heimischen Hecken, Totholz, Blühflächen und weiteren Elementen lassen sich Gärten naturnah gestalten. Damit können Gartenbesitzer und Besitzerinnen einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der heimischen Artenvielfalt leisten. Sie schaffen so wichtige Ersatzlebensräume für Tiere und Pflanzen.

Zusätzlich zu dem Wunsch Bewusstsein zu schaffen, zielt der Wettbewerb aber auch darauf ab, Menschen zum Mitmachen und Erleben der Natur im eigenen Garten zu inspirieren. Schließlich gibt es wohl kaum etwas Schöneres als zu sehen, wie Bienen und Schmetterlinge in den eigenen Garten einziehen, nachdem man eine besonders ergiebige Blühwiese gepflanzt hat.

Am Wettbewerb können alle Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Baindt mit ihren Gärten teilnehmen. Einfach Bilder der eigenen naturnahen Gärten aufnehmen und per Mail an das „Baindtblühtauf!“-Team schicken oder ausgedruckt im Rathaus der Gemeinde abgeben. Auch wer seinen Garten gerade naturnah umgestaltet, ist herzlich zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladen. Dank der Unterstützung durch die Sponsoren des Wettbewerbs lohnt sich die Teilnahme richtig. Neben einer Elektroheckenschere gibt es Nistkästen, Gutscheine und einen Obstbaum zu gewinnen. Die Teilnahme ist noch bis Ende September möglich. Die Auswahl der Gewinner erfolgt dann durch eine Fachjury Anfang Oktober.

Hilfreiche Tipps zur naturnahen Gestaltung des eigenen Gartens, Bezugsquellen für heimische Gewächse, Angebote für Kinder und Hintergrundinformationen bietet die Website des Wettbewerbs: https://www.baindtbluehtauf.de/

Hinter dem Wettbewerb stehen vier Studierende des Studiengangs Umweltbildung der Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Sie eint der Wunsch, aktiv einen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten. Gleichzeitig wollen sie wichtige Erfahrungen sammeln und lernen wie sich Menschen motivieren lassen, selbst tätig zu werden.