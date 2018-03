Baindt will den Egelsee retten

Weil sich immer mehr Schlamm ansammelt, droht der Egelsee bei Baindt zu verlanden. Um das zu verhindern, haben Gemeinde, Fischer und Wasserverein ein Sanierungsprogramm gestartet. Die Gemeinde tritt zu diesem Zweck dem oberschwäbischen Seenprogramm bei und zahlt einen Mitgliedsbeitrag von 1500 Euro im Jahr. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Denn der See ist ein beliebtes Naherholungsgebiet: Im Sommer wird er als Badegewässer genutzt, Fischer treffen sich dort zum Angeln, und rund um den See herum laden Waldwege zum Radeln oder Spazierengehen ein.

„Ich bin schon mit einem Feuerwehrschlauch und einer Pumpe am Ufer gestanden, um Schlamm abzupumpen“, erzählt Werner Buhl. Für den Vorsitzenden des Baindter Wasservereins keine große Sache, schließlich war er lange im Tiefbau tätig und kennt sich aus. Für den Egelsee jedoch ein schlechtes Zeichen. Denn zu viel Schlamm bedeutet, dass der See verlanden könnte.

„Das ist eine Katastrophe“

Eine Maßnahme, um Gewässer vor Verlandung zu schützen, ist, regelmäßig das Wasser komplett abzulassen und den Schlamm auszubaggern. Dies ist am Egelsee derzeit jedoch nicht möglich, weil die Vorrichtung, mit der das Wasser abgelassen werden kann – der sogenannte Mönch – nicht mehr funktioniert und oft verschlammt ist. „Das Ablaufrohr liegt höher als die tiefste Stelle im See“, erklärte Willi Angele vom Kreisfischereiverein in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Das ist eine Katastrophe“, fügte er hinzu. Denn durch die rund einen Hektar große Untiefe in der Mitte des Sees bleiben beim Ablassen des Weihers an dieser Stelle Wasser und damit auch Fische zurück. Das zweite Problem aus Sicht der Fischer ist das zu enge Ablaufrohr. Es hat einen Durchmesser von 15 Zentimetern. Darin könnten sich Fische verfangen und steckenbleiben, so Angele. Die Fische werden beim Ablassen von Seen in speziellen Becken aufgefangen.

Was man tun müsste, um diese Missstände zu beheben, erklärte Albrecht Trautmann vom Landratsamt den Baindter Gemeinderäten: Das Ablaufrohr müsste tiefergelegt und auf einen Durchmesser von 30 Zentimetern vergrößert werden, außerdem müsste man einen neuen Mönch einbauen. Auch ein Schlammauffangbecken sei nötig sowie eine Rinne zur tiefsten Stelle im See, um die komplette Entwässerung zu gewährleisten. Seien diese Maßnahmen umgesetzt, müsste der Egelsee regelmäßig abgelassen werden, um ihn langfristig in einem guten Zustand zu erhalten, sagte Trautmann, der das oberschwäbische Seenprogramm leitet.

Verein zahlt Teil der Kosten

Diesem Seenprogramm will die Gemeinde Baindt nun beitreten. Denn dadurch stehen ihr Fördermittel für die Sanierung des Egelsees zu. So würde das Land die Gesamtkosten von rund 150 000 Euro mit 127 000 Euro bezuschussen, rechnete Trautmann vor. Der Wasserverein sagte zu, den Restbetrag zu übernehmen, dies sei möglich, weil der Verein Rücklagen gebildet habe, erklärt Vorsitzender Werner Buhl. Der Gemeinde entstehen somit keine Kosten für die Sanierung – sie zahlt aber den Beitrag für das Seenprogramm in Höhe von 1550 Euro jährlich. Die aktuelle Phase des Programms dauert bis August 2020, dann werde über eine weitere fünfjährige Projektphase entschieden, wie Albrecht Trautmann ausführte. Die Sanierung des Egelsees soll 2019 in Angriff genommen werden.

Baindter mit Wasser versorgt

Der Egelsee ist Teil eines mittelalterlichen Weihersystems, das damals noch aus 16 Weihern bestand. Sie wurden unter anderem für den Betrieb der Baindter Klostermühle angelegt. Der Egelsee ist heute ungefähr 4,5 Hektar groß und maximal sechs Meter tief. Er wird von verschiedenen Quellen gespeist und mündet in den Sulzmoosbach.

Eigentümer des Egelsees ist der Wasserverein Baindt. Der Verein hat seinen Ursprung im Jahr 1909. Damals wurde eine Wassergenossenschaft gegründet mit dem Ziel, die Baindter Häuser mit Wasser zu versorgen. 1919 verkaufte der Müllermeister August Schrott den Egelsee an die Genossenschaft, zehn Jahre später auch den benachbarten Stockweiher. 1960 gab die Genossenschaft das Wasserrecht an die Gemeinde ab und wurde in der Folge zu einem Verein. Egelsee und Stockweiher sind aber nach wie vor im Besitz des Wasservereins, der Fischereiverein Ravensburg hat die beiden See gepachtet, damit die Mitglieder dort angeln können. Vom Vorsitzenden des Fischereivereins, Willi Angele, war der Anstoß zur Sanierung des Egelsees gekommen.

Warum Seen verlanden und wie man sie erhalten kann

In den Landkreisen Ravensburg, Biberach, Sigmaringen und dem Bodenseekreis gibt es fast 2300 natürlich entstandene Seen oder vom Menschen geschaffene Weiher, Torf- oder Baggerseen. Dies ist mehr als die Hälfte der Stillgewässer ganz Baden-Württembergs, wie es auf der Internetseite des oberschwäbischen Seenprogramms heißt.

Diese Gewässer seien vor allem ab den 1950er Jahren in hohem Maße mit Stoffeinträgen (insbesondere Pflanzennährstoffe) belastet worden. Dadurch wuchsen vermehrt Algen und Wasserpflanzen, es entstand Schlamm, die Seen verlandeten zunehmend. Außerdem nahm die Artenvielfalt ab, teilweise trat Fischsterben auf.

Im Rahmen des oberschwäbischen Seenprogrammes werden derzeit 112 Seen und Weiher aus den oben genannten vier Landkreisen betreut. Fachleute haben für die Gewässer spezifische Sanierungskonzepte entwickelt. Bei vielen Seen hätten diese Maßnahmen bereits erheblich Verbesserungen bewirkt, sagt Albrecht Trautmann vom Landratsamt Ravensburg, der die Projektleitung für das Programm innehat.

Weitere Informationen gibt es unter www.seenprogramm.de.