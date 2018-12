Baindt wählt Simone Rürup zur Bürgermeisterin

Im Vorfeld der Wahl hat es kurz Turbulenzen gegeben, weil der Baindter Gemeinderat die Wahl ursprünglich auf den Sonntag, 25. November, festgelegt hatte, der in diesem Jahr der Totensonntag ist. Doch laut Paragraph 2 des Kommunalwahlgesetzes (KomWG) darf an einem solchen Gedenktag keine Wahl stattfinden. Wortwörtlich heißt es im Gesetzestext: „Der Wahltag muss ein Sonntag sein. Am Ostersonntag, am Pfingstsonntag, am Totengedenktag sowie an gesetzlichen Feiertagen dürfen keine Wahlen durchgeführt werden.“ Es folgten sogleich ein neuer Gemeinderatsbeschluss und eine erneute Ausschreibung. Dieses Mal mit dem Wahltermin 2. Dezember.

Die offizielle Amtseinführung und die Verabschiedung von Elmar Buemann ist bereits auf den 12. Februar 2019 terminiert.