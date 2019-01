Baindt schafft neues Arbeitsgerät an

Die Gemeinde Baindt wird für den Bauhof einen Ersatz für den Kramer 112SL beschaffen, das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Sie wird ihn bei der Firma Aicheler Baumaschinen in Stockach für brutto 36 390,20 Euro kaufen. Beim Ersatz handelt es sich um einen Kramer Allrad 5035. Hintergrund für die Neubeschaffung sind laut Angaben des Bauhofleiters einige anstehende Reparaturen. Demnach würde es aus betriebswirtschaftlicher Sicht Sinn machen, besser in ein neues Fahrzeug zu investieren, als das alte zu reparieren. Das Fahrzeug verwendet der Bauhof vor allem bei Arbeiten an schwer zugänglichen Baustellen oder auch – wie aktuell erforderlich – für den Winterdienst.