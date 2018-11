Baindt: Neue Pläne für betreutes Wohnen

Ein Altenzentrum auf dem Fischer-Areal? Als der Baindter Gemeinderat das Filetstück in der Ortsmitte erwarb, hat er sich dort Geschosswohnungsbau vorgestellt. Dann bot die Stiftung St. Franziskus an, auf 3500 Quadratmetern des wertvollen Geländes ein Altenhilfezentrum mit Schwerpunkt für Demenzkranke einzurichten. Dem sattelte sie jetzt noch ein zweites Angebot für betreutes Wohnen drauf. Und dazu sagten die Baindter Bürgervertreter in ihrer Sitzung am Dienstagabend Ja. Einen Haken hat die Sache jedoch noch: Die Parteien müssen sich noch über den Grundstückspreis einig werden.

Auch wenn der Beschluss eindeutig war, leicht hat sich der Rat die Entscheidung nicht gemacht. Als die St.-Franziskus-Stiftung, die bereits Träger des örtlichen Altenheims ist, vorschlug, hier 36 Plätze für die Betreuung demenzkranker Menschen zu bauen (die SZ berichtete), schien dies den Baindter Räten angesichts einer zunehmend alternden Bevölkerung eine gute Lösung zu sein. Nur dafür 3500 Quadratmeter wertvollen Baulands zu verwenden, schien ihnen zu viel. Man solle erst noch prüfen, ob sich solches nicht auf weniger Fläche oder an weniger prominentem Standort realisieren ließe. Ein Gedanke, der sich verflüchtigt hatte, nachdem die Stiftung St. Franziskus zusammen mit dem Siedlungswerk vor zwei Wochen auf die Gemeindeverwaltung mit einem erweiterten Konzept zukam und dieses nun dem Rat vorstellte.

Danach könnten am Fischer-Areal sowohl drei Wohneinheiten zu je zwölf Plätzen für Demenzpatienten plus betreute, altersgerechte Wohnungen entstehen, ohne mehr Fläche zu verbrauchen. Demenzkranke seien Menschen mit Bewegungsdrang, darum sei vom Flächenbedarf nicht abzurücken. „Also müssen wir, dass wir bei 3500 Quadratmetern bleiben, in die Höhe stapeln“, so Michael Wühr, der Projektleiter Neubau der Franziskus-Stiftung. Mit andern Worten: Es müsste mehrgeschossig gebaut werden.

Noch keine genauen Pläne

Wie das Ganze mal aussehen soll, dazu gab es noch keine Pläne. Kompaktlösungen von Stiftung und Siedlungswerk, wie jetzt für Baindt angedacht, gibt es zwar unter anderem in Rottweil und Tübingen, doch die bauliche Umsetzung richte sich jeweils nach den lokalen Möglichkeiten. Sobald vom Gemeinderat grünes Licht gegeben werde, könnten die Planungen starten, sagte Architekt Bretz vom Siedlungswerk. Also jetzt.

Bretz berichtete in wenigen Worten über die Arbeit des Siedlungswerks, das zu 75 Prozent vom Bistum Rottenburg-Stuttgart und zu 25 Prozent von der Landesbank Baden-Württemberg getragen wird und dessen Engagement im sozialen Wohnungsbau liegt. Ob man jetzt für Baindt an 20 Wohneinheiten oder mehr denkt, Usus sei – so Bretz – ein Drittel bis 50 Prozent in Bestand des Siedlungswerks zu halten, betont aber: „Das ist ein Angebot an Sie, kein Muss.“

Fischer-Areal als Standort ideal

Wichtig dagegen ist sowohl Siedlungswerk wie der Stiftung für ihre Bauentscheidung, „dass nicht etwas irgendwo stattfinden soll, sondern immer mittendrin“, betonen sowohl Bretz als auch Wühr und Boris Strehle, der Stiftungsverantwortliche im Bereich Altenhilfe. Und darum scheint das Fischer-Areal so nahe am Dorfplatz und mit dem nahen Kindergarten und einem Supermarkt in unmittelbarer Nachbarschaft als Standort ideal. Und auch Bürgermeister Elmar Buemann will sich lieber einen ortsnahem Standort als einen „irgendwo am Waldrand“ vorstellen.

„Richtig guat“ befand schließlich Gemeinderat Helmuth Boenke die neue Lösung; bislang war für ihn das Fischer-Areal als „Solitäreinrichtung“ für die Demenzbetreuung nicht der geeignete Platz. Gemeinderat Anton Eberle teilte die Begeisterung: „Wir fordern immer Durchmischung“, hier wäre sie in Nachbarschaft mit allgemeinem Wohnen, Supermarkt und Kindergarten „ideal“, sagte er.

„Interessant“ fand Gemeinderat Jürgen Schad das neue Konzept, wenngleich er zumindest gerne eine Handskizze gesehen hätte, „um sich das vorzustellen“. Aber er, wie viele andere Ratsmitglieder, erkannte den neuen Vorschlag angesichts der demografischen Entwicklung als Chance. Auch wenn niemand Mathilde Kaffenberger zusagen konnte, dass bei Eigenbedarf Baindt von der Einrichtung profitiert. „Es ist in unserem Interesse, aber nicht garantiert“, so Strehle. Garantiert sollte nach Antoinette Reck allerdings die Planung „gscheider Parkplätze“ am künftigen Altenhilfezentrum sein; wo dort wohl hauptsächlich Frauen und die Belegschaft in Schicht arbeiten werden.