Baindt investiert so viel wie nie und baut Schulden ab

Einige Gemeinden oder auch Städte im Landkreis Ravensburg würden sich wünschen, einen solchen Haushalt präsentieren zu können, wie es Baindts Kämmerer Wolfgang Abele in der jüngsten Gemeinderatssitzung getan hat. Die Botschaft des ersten doppischen Haushalts für die Jahre 2019 und 2020 ist: Der Gemeinde geht es gut, deswegen kann die Kommune so viel investieren wie nie zuvor. In zwei Jahren will sie insgesamt 23 Millionen Euro ausgeben. Das Geld soll vor allem in Bildungs- und Infrastrukturprojekte fließen. Kredite wird sie dazu nicht aufnehmen müssen. Im Gegenteil: Sie kann sogar über die Jahre noch Schulden abbauen.

Grund für diese positiven Nachrichten ist die brummende Wirtschaft. Und das Konjunkturhoch soll anhalten. Im Vorbericht schreibt der Kämmerer: „Falls es im Finanzplanungszeitraum entgegen den Prognosen zu einer Weltwirtschaftskrise oder konjunkturellen Delle kommen sollte, würde ein Sparprogramm helfen, die Finanzen der Gemeinde Baindt stabil zu halten.“

Unter den größten Investitionen sind wieder Grundstückskäufe für Wohngebiete und auch Gewerbe. Denn beides braucht die Schussentalgemeinde. Zwei Millionen Euro plant die Kämmerei im laufenden Jahr dafür ein, im kommenden Jahr soll es dann nur noch eine halbe Million Euro sein. Das größte Projekt über die beiden Haushaltsjahre ist zusammengerechnet mit vier Millionen Euro die Umgestaltung des Dorfplatzes. Wie bereits berichtet, wird Baindt ein neues Zentrum bekommen. Einige Vorschläge dafür sind bereits vorgestellt worden.

Viel Geld für Bildung

Ein weiteres Großprojekt ist der Neubau des Kindergartens, knapp drei Millionen Euro sind dafür über zwei Jahre eingestellt. Knapp zwei Millionen Euro sollen in diesem Jahr verbaut werden, der Rest dann 2020. Bei der Klosterwiesenschule soll der neue Kindergarten entstehen und zusammen mit der Schule einen kleinen Bildungscampus bilden und auch für Synergieeffekte sorgen – wie etwa bei der gemeinsam genutzten Schulmensa. Aber auch die Sanierung der Klosterwiesenschule wird in beiden Jahren zusammen knapp zwei Millionen Euro in Anspruch nehmen.

Des Weiteren nehmen Straßensanierungen, der Gewässer- und Hochwasserschutz, der geplante Kreisverkehr an der Kreisstraße zwischen Bundesstraße 30 und Baienfurt am Ortseingang von Baindt, der Bau einer Bauhofhalle und Friedhofsinvestitionen großen Raum ein.

„23 Millionen Euro über zwei Jahre sind schon gewaltig“, kommentierte Gemeinderat Anton Eberle (CDU) das Zahlenwerk. „Aber die 23 Millionen machen auch Sinn, weil es aufs Sparbuch nichts gibt. Es sind Investitionen in unsere Infrastruktur, und wir leben nicht auf Pump.“ Tatsächlich müssen derzeit sogar Gebühren bezahlt werden, wenn das Geld auf dem Konto liegen bleibt, sogenannte Negativzinsen. Helmuth Boenke (Freie Wähler) lobte den Kämmerer für sein Werk, mahnte aber auch in der Aussprache, zu euphorisch zu sein.

Mit dem Gewerbesteueraufkommen kann die Gemeinde zufrieden sein. Für dieses Jahr rechnet man mit 1,75 Millionen Euro, 2020 sollen es dann 1,8 Millionen Euro sein. Das ist das höchste Gewerbesteueraufkommen über die vergangenen zehn Jahre gesehen. Abgesehen vom Jahr 2016, als die Gemeinde 2,3 Millionen Euro über diesen Haushaltsposten einnahm. Über die Schlüsselzuweisnungen fließen 2019 rund 2,6 Millionen Euro in die Kasse, im folgenden Jahr knapp zwei Millionen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich laut Berechnungen der Kämmerei auf 3,3 Millionen Euro 2019, und 2020 sogar auf 3,5 Millionen Euro. Außerdem will die Gemeinde über Grundstücksverkäufe 2019 und 2020 Geld einnehmen. Im Gemeindehaushalt wird mit 7,7 Millionen Euro beziehungsweise 5,9 Millionen Euro gerechnet.

Keine neuen Kredite geplant

Fürs Personal muss die Gemeinde immer tiefer in die Tasche greifen. denn diese Kosten erhöhen sich in beiden Jahren auf 2,8 Millionen Euro. Ebenso wird die Gemeinde nominell mehr Kreisumlage bezahlen, auch wenn die Kreisverwaltung den Satz nachträglich von 29,5 Prozent auf 28,0 Prozent gesenkt hat.

Trotz dieser vielen geplanten Ausgaben muss die Gemeinde weder 2019 noch 2020 Kredite aufnehmen, wie dem Papier, das der Kämmerer vorgestellt hat, zu entnehmen ist. Der Schuldenstand beläuft sich laut aktuellen Zahlen auf knapp eine halbe Million Euro. Allerdings müssen in den Eigenbetrieben Wasser (2019: 580 000 Euro; 2020: 270 000 Euro) und Abwasserbeseitigung (2019: 1,4 Millionen Euro; 2020: 450 000 Euro) Schulden gemacht werden.

Der Gemeinderat hat den Doppelhaushalt schließlich einstimmig verabschiedet.