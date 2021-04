Baindt informiert über gemeinsames Bauen

Die Gemeinde Baindt wird im Wohnquartier Fischerareal Grundstücke im sogenannten Konzeptvergabeverfahren anbieten und hat hier auch explizit Baugemeinschaften im Auge. Aus diesem Grund veranstaltet die Gemeinde am Montag, 19. April, um 18.30 Uhr einen Informationabend zum Thema „Bauen in Baugemeinschaften“. Es sprechen die Architketen Thomas Gauggel und Matthias Gütschow, die laut Pressemitteilung der Gemeinde bereits viel Erfahrung mit Baugemeinschaften haben.

Der individuelle Geschosswohnungsbau, realisiert mit einer Baugemeinschaft, sei für eine größer werdende Anzahl von Menschen eine sehr gute Alternative zum Einfamilienhaus, so die Gemeinde: Junge Familien – insbesondere bei Berufstätigkeit beider Eltern – können ihren Lebensalltag viel besser in einer nach individuellen Bedürfnissen geplanten Wohnung gestalten, für ihre Kinder sind die vielen Nachbarkinder aus dem Quartier und die gemeinschaftlichen Freianlagen eine sehr attraktive Lebenswelt.

Sogenannte „Silver Ager“ sehen in einer altersgerechten Wohnung die Möglichkeit, lange selbstbestimmt leben zu können. In einer Baugemeinschaft können die späteren Nutzerinnen und Nutzer die eigenen vier Wänden selbst planen und auch am gemeinsamen Ganzen mitgestalten: am Freiraum ums Haus, der Solaranlage auf dem Dach oder an gemeinschaftlichen Räumen, preist die Gemeinde das Modell an.

Die Gemeindeverwaltung hofft, dass die Informationsveranstaltung in Präsenz mit einem entsprechenden Hygienekonzept in der Schenk-Konrad-Halle stattfinden kann. Sollten die Corona-Fallzahlen weiter steigen, wird die Veranstaltung als Online-Informationsveranstaltung durchgeführt. In beiden Fällen werden Interessenten gebten, sich bis Donnerstag, 15. April, um 18 Uhr per E-Mail an f.maurer@baindt.de anzumelden.