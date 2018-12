Autoteile an Unfallstelle zurückgelassen

Nachdem ein Autofahrer einen Baum und ein Verkehrsschild am Montag gegen 19.30 Uhr auf der K 7951 zwischen Baindt und Bergatreute gestreift hat, suchte er laut Polizeibericht einfach das Weite. Der Unbekannte war von der B 30 kommend in Richtung Baienfurt gefahren und in einer Rechtskurve in Höhe der Abzweigung nach Baindt von der Fahrbahn abgekommen. Danach fuhr er etwa 80 Meter auf dem Grünstreifen und im Straßengraben, ehe er mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum streifte und dann mit der Front seines Autos gegen ein Verkehrsschild prallte. Anhand der an der Unfallstelle gefundenen Fahrzeugteile und einer Zeugenaussagen kommt die Polizei zu dem Schluss, dass es sich um ein anthrazit- beziehungsweise schwarzfarbenes Audi A5 S5 Coupé Sportback handeln muss. Das Auto ist auf der rechten Seite und an der Front vermutlich stark beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehr als 3000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 zu informieren.