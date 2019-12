Autos stoßen auf Landesstraße zusammen

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 6.45 Uhr auf der Landesstraße 284 auf Höhe der Einmündung der Sulpacher Straße in die Landesstraße 284 ereignete, ist ein Sachschaden von etwa 25 000 Euro entstanden. Eine 48-jährige Fahrerin eines Dacia Duster befuhr laut Polizei die Landesstraße 284 von Mochenwangen kommend in Fahrtrichtung Weingarten und bog an der Einmündung nach links in Richtung Sulpach ab. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines 55-jährigen Fahrers eines Nissan Qashqai, der auf der Landesstraße von Weingarten kommend in Fahrtrichtung Mochenwangen fuhr, weshalb beide Fahrzeuge zusammenstießen. Sie mussten abgeschleppt werden. Die beiden an Unfall beteiligten Fahrer wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße musste für die Verkehrsunfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.