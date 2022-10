Autofahrer bei Unfall in Baindt verletzt

Ein VW-Fahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Friesenhäusler Straße verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Citroen Jumper wollte an die Einmündung in die Thomas-Dacher-Straße heranfahren und fuhr dabei aus Unachtsamkeit auf den VW Golf des 37-Jährigen vor ihm auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen davor an der Einmündung wartenden Skoda einer 20-Jährigen geschoben. Durch den doppelten Aufprall erlitt der 37-Jährige leichte Rückenverletzungen. Der Schaden, der bei dem Unfall an den drei Autos entstand, wird auf insgesamt rund 12000 Euro beziffert.