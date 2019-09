Offensichtlich hatte ein 27-jähriger BMW-Fahrer sein Fahrzeug am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Baindter Nelkenstraße nicht richtig gegen Wegrollen gesichert. Denn nachdem er ihn verlassen hatte, rollte der BMW laut Polizei von der Nelkenstraße in den Vorgarten eines Privatgrundstücks in der Marsweilerstraße und kam dort auf einem Stein zum Stillstand. Am BMW entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.