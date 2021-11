Auto landet in Baindter Garten

In Baindt ist Sonntagnacht gegen 23.45 Uhr ein Auto in einem Garten in der Ziegeleistraße gelandet. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, hat nach bisherigen Erkenntnissen der 27-jährige Autofahrer die Kontrolle über seinen BMW verloren, kam von der Fahrbahn ab und landete in einem Garten eines Anwohners der Ziegeleistraße. Warum das Auto des Mannes aus Memmingen von der Fahrbahn abkam, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Durch den Unfall entstand Sachschaden am Grundstück des Anwohners in Höhe von geschätzten 5000 Euro und am BMW von etwa 20 000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.