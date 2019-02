Aus Eschachs Rathaus nach Baindt

Nach 16 Dienstjahren als Bürgermeister der Gemeinde Baindt verabschiedet sich Elmar Buemann in die Pension und seine Nachfolgerin Simone Rürup übernimmt die Geschäfte. Elmar Buemanns Abschied und die Verpflichtung von Simone Rürup werden im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung über die Bühne gehen. Diese findet am Dienstag, 12. Februar, um 19 Uhr in der Schenk-Konrad-Halle in Baindt statt. Die Bevölkerung ist ausdrücklich eingeladen.

Sowohl Simone Rürup als auch Elmar Buemann haben an diesem Abend um möglichst wenig Reden gebeten, damit der Abend mit Musik und fröhlichem Beisammensein mit Raum für persönliche Gespräche gefüllt werden kann.

Vereidigung durch Helmuth Boenke

Wie es in der öffentlichen Sitzungsvorlage heißt, wird ein neuer Bürgermeister gemäß Paragraf 42 Absatz 6 der Gemeindeordnung von einem vom Gemeinderat gewählten Mitglied vereidigt und verpflichtet. Diese Rolle wird Baindts erster stellvertretender Bürgermeister Helmuth Boenke übernehmen. Wie es in der Vorlage weiter heißt, wird von der Gemeindeordnung folgende Verpflichtungsformel empfohlen: „Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhaft die Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“

Die Baindter Bürgermeisterwahl vom 2. Dezember ist mit dem Schreiben des Landratsamtes Ravensburg vom 28. Dezember 2018 für gültig erklärt worden. Diese Entscheidung hat das Kommunal- und Prüfungsamt getroffen. Die parteilose Simone Rürup wurde bei der Bürgermeisterwahl am 2. Dezember 2018 im ersten Wahlgang mit 64,9 Prozent gewählt.

Sie trat gegen den ehemaligen Ebenweiler Bürgermeister und Vermessungsamtsdirektor Stefan Obermeier, den Weingartener Stadtmarketingleiter Marcus Schmid und den Praxisassistenten Jürgen Maunz aus Baindt an.

Den ersten Arbeitstag im Baindter Rathaus hat die ehemalige Eschacher Ortsvorsteherin am Mittwoch, 20. Februar. In Baden-Württemberg dauert die Amtsperiode eines Bürgermeisters acht Jahre.