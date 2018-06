Auffahrunfall auf der B 30

Etwa 4000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 6 Uhr auf der B 30 entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Wagen an der Auffahrt Baindt auf die B 30 auf. Um unmittelbar danach einen vorausfahrenden Lkw zu überholen, wechselte sie von der rechten Fahrspur auf die linke, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein herannahender 22-Jähriger versuchte zwar noch durch eine Vollbremsung einen Verkehrsunfall zu verhindern, prallte jedoch mit seinem Opel Astra in das Fahrzeugheck der 22-Jährigen. Die Autos mussten abgeschleppt werden.