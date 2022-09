An der Stange geht es in Baindt um die deutsche Meisterschaft

Drei Jahre ist es her, dass sich der deutsche Rekordmeister im Human Table Soccer, Los Cordones, bei den deutschen Meisterschaften in Baindt seinen vierten Titel erspielte. Am Samstag gibt es im Hof der Villa Kunterbunt in der Marsweiler Straße in Baindt ab 10.20 Uhr die achte Auflage der nationalen Meisterschaft. Ein bisschen ist es auch ein Jubiläum in diesem Jahr, es ist laut Mitteilung schließlich das zehnte Jahr der deutschen Meisterschaften. Bereits seit 2007 werden in Baindt die Teilnehmer zu Tischkicker-Figuren. Seit der Gründung des ersten deutschen Human-Table-Soccer-Vereins in Deutschland, dem HTSV Baindt, darf die Veranstaltung als offizielle deutsche Meisterschaft bezeichnet werden.

Alle bisherigen Gewinner sind dabei

Alle bisherigen Gewinner sind in diesem Jahr laut Ankündigung dabei. Neben Rekordgewinner Los Cordones und dem ersten Meister VfBeta 69er werden auch die Teams TA TSV Eschach und Dachser Allstars wieder um den Titel mitspielen. In diesem Jahr stehen aber auch einige Mannschaften vor ihrer Premiere im Feld, das die Veranstalter HTSV Baindt und KJG Baindt selbst gebaut haben.

Neben jeder Menge Sport und Spaß steht wie in jedem Jahr der soziale Aspekt im Mittelpunkt. Durch die Spende-dein-Pfand-Aktion sind in den vergangenen Jahren viele Gelder an diverse Institutionen und Vereine gegangen. In diesem Jahr können alle Gäste ihr Pfand für die Stiftung Valentina spenden. Diese Stiftung finanziert Aufbau und Betrieb des ambulanten spezialisierten Palliativteams für Kinder und Jugendliche an der Uniklinik Ulm.

Dieses Jahr gibt es einen Eiswagen vor Ort

Nicht nur die Spende-dein-Pfand-Empfänger sind neu. Jedes Jahr das gleiche Programm abspulen ist nicht die Sache von Turnierorganisator Marco Busam und seinem Team. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist etwa der Eiswagen der Ravensburger Eisdiele „clausgemacht“.

Ab 10.20 Uhr am Samstag können sich Zuschauer in der Marsweilerstraße in Baindt ein Bild von diesem Spaßevent, das einige Teams durchaus ernst nehmen, machen. Und dann sehen, wie erfolgreich die menschlichen Tischkicker-Figuren an der Stange sind.