Am Montag fällt Entscheidung zur Schenkenwaldbrücke

Die Schenkenwaldbrücke, die über die Bahnlinie führt, verbindet die Gemeinden Fronreute und Baindt und wird von Radfahrern und Fußgängern gern für Ausflüge ins Naherholungsgebiet Föhrenried genutzt. Im Zuge der Elektrifizierung der Bahnlinie muss die Brücke abgerissen werden, weil sie zu niedrig ist. Ob Fronreute den Bau einer neuen Brücke finanzieren soll, die rund 600 000 Euro kosten würde, das müssen die Gemeinderäte am kommenden Montag entscheiden. Bei einer Bürgerversammlung wurde das Thema diskutiert. Baindt hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung entschieden, sich mit 80 000 Euro am Neubau einer Brücke zu beteiligen. Auch andere Nachbargemeinden haben Unterstützung zugesagt.

Rund 60 Teilnehmer waren zur Bürgerversammlung gekommen. Bürgermeister Oliver Spieß informierte über den Sachstand. Die Brücke ist Eigentum der Gemeinde, ein Neubau würde aber von der Bahn im Zuge der Bauarbeiten für die Elektrifizierung geplant. Ein Brückenneubau würde rund 725 000 Euro kosten, von denen die Bahn 125 000 Euro übernehmen würde. Sie würde sich aber nicht beteiligen, um Kostensteigerungen auszugleichen. Fronreute müsste bei einer Entscheidung für den Brückenneubau rund 600 000 Euro für die geplante überdachte Holzbrücke zahlen. Das Problem: Die Gemeinde ist knapp bei Kasse. Fronreute hat 6,8 Millionen Euro Schulden, gleichzeitig stehen notwendige Investitionen für die Schulen und Kindergärten an.

Bei der Bürgerversammlung zugegen war auch Uwe Hertrampf, Gemeinderat in Baienfurt und Sprecher der Bürgerinitiative Schenkenwaldbrücke, die sich seit fünf Jahren für einen Brückenneubau einsetzt. Hertrampf zeigte Verständnis für die finanziellen Bedenken, appellierte aber an die Gemeinderäte in Fronreute, im Sinne guter Nachbarschaft dem Neubau zuzustimmen. Die Brücke sei für Menschen der gesamten Umgebung wichtig zur Erschließung des Naherholungsgebiets Föhrenried und stelle mit ihrer beliebten Aussicht eine Erlebnisbrücke dar. Die Bürgerinitiative, die von Bürgern verschiedener Gemeinden unterstützt wird, hat mittlerweile 4500 Unterschriften für ihr Anliegen gesammelt. Er habe bei der Versammlung eine positive Grundstimmung zum Brückenneubau festgestellt, so Uwe Hertrampf.

Die Gemeinde hofft nun auf Unterstützung, um die Kosten stemmen zu können, sollte sich der Rat für den Neubau entscheiden. Von den Nachbarkommunen Baindt, Wolpertswende, Baienfurt und Berg sind insgesamt rund 200 000 Euro zugesagt. Demnach verbliebe für Fronreute ein Eigenanteil von 400 000 Euro. Eventuell könnte noch eine Förderung aus dem Ausgleichstock des Landes kommen.Die Bürgerinitiative hat außerdem ein Spendenkonto eingerichtet.