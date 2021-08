Wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt muss laut Angaben der Polizei ein 54 Jahre alter Autofahrer, der am Montagabend in der Wickenhauser Straße kontrolliert wurde, mit einer Strafanzeige rechnen. Eine Polizeistreife stoppte den Mann. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille anzeigte, wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Die Beamten untersagten dem 54-Jährigen die Weiterfahrt.