ADFC hätte Strecke über Marsweiler gewollt

Auf einen Leserbrief und den Artikel zur Asphaltierung des neuen Radwegs von Baindt-Sulpach nach Kümmerazhofen hat sich Martin Hulin von Kreisverband Ravensburg des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zu Wort gemeldet. Er merkt an, dass der ADFC und der Radfahrerverein Weingarten eigentlich eine Strecke über Marsweiler bevorzugt hätten. Allerdings habe die Forstverwaltung das nicht gewollt. „Da der Spatz in der Hand bekanntlich besser ist, als die Taube auf dem Dach, freuen wir uns auch über diese Alternative. Der Weg über Sulpach hat neben einigen Nachteilen aber auch einen Vorteil: Er ist weniger steil“, so der ADFC.