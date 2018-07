65-Jähriger in Baindt überfallen: Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich in der Nacht zum Montag in der Marsweilerstraße in Baindt ereignet hat. Dabei ist ein 65-jähriger Mann von einem Unbekannten angegriffen und um sein Handy und Geldbeutel beraubt worden. Der 65-Jährige war nachts um kurz vor eins in der Marsweilerstraße an der Bushaltestelle Höhe Krokusweg aus dem Bus ausgestiegen. Kurz nachdem der Bus weg gefahren war, wurde der Mann von dem unbekannten Täter angegangen. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf beide Männer zu Boden gingen. Der Unbekannte zog dem 65-Jährigen schließlich den Geldbeutel und sein Handy aus der Tasche und rannte auf der Marsweilerstraße davon. Bei dem Gerangel erlitt der 65-Jährige leichte Verletzungen. Der Täter ist etwa 25-28 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß, hat einen auffallend runden Kopf, kurze dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ravensburg unter Telefon (0751) 80 30 in Verbindung zu setzen.