31-Jährige fährt auf Lkw auf

Bei einem Unfall auf der L 314 in Fahrtrichtung Baienfurt sind am Donnerstagnachmittag drei Personen verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte abgebremst, um in eine Haltebucht einzufahren und laut Mitteilung auch rechtzeitig geblinkt. Ein hinter ihr fahrender 43-jähriger Lkw-Fahrer bremste ab, um der Frau das Abbiegen zu ermöglichen. Eine nachfolgende 31-jährige Peugeot-Fahrerin bemerkte das nicht rechtzeitig und fuhr auf den Lkw auf. Die 31-Jährige und ihr Beifahrer sowie der Lkw-Fahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von rund 3000 Euro.