2500 Hästräger ziehen durch Baindt

Seit 33 Jahren ist die Narrenzunft Raspler fester Bestandteil der Schussentäler Fasnetslandschaft. Aus diesem Grund waren am Sonntag 69 Gruppen mit rund 2500 Hästrägern nach Baindt gekommen und nahmen am Narrensprung teil. Raspler sollen zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert in der Gegend um Baindt gelebt haben. Sie konnten sich das Recht erkaufen, Brennholz zu sammeln. Als zu Unrecht ein Baum gefällt wurde, erwachten die Waldgeister und verbannten sie zum Fasnetstreiben, heißt es. Für Anja Eckert war es der letzte heimische Umzug als Zunftmeisterin. Sie wird ihr Amt nach zwölf Jahren nach dieser Saison nicht weiter ausüben.