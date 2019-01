2500 Euro für die Klosterwiesenschule in Baindt

Karl-Josef Fassnacht, Inhaber der Firma Fassnacht Ingenieure aus Bad Wurzach, hat dem Schulförderverein der Klosterwiesenschule Baindt (Ganztagsgrundschule mit Musikprofil) 2500 Euro gespendet. Er überreichte den symbolischen Spendenscheck in Anwesenheit des Baindter Bürgermeisters Elmar Buemann an die Vorsitzende des Schulfördervereins Celia Mischkowski und an die Rektorin der Klosterwiesenschule Amelie Heberling. Der bereits 1995 gegründete Schulförderverein der Klosterwiesenschule beteiligt sich bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien zum Beispiel an den Kosten für Ausflüge oder Schullandheimaufenthalte sowie an der Instrumentalausbildung im Rahmen der Bläserklassenprojekte, heißt es in dem Pressebericht.