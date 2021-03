Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro entstand laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 13 Uhr auf der B 30 in Höhe der Anschlussstelle Baindt/Baienfurt. Eine 49 Jahre alte VW-Fahrerin wollte abbiegen und verringerte ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 24-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem VW auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.