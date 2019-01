Zwei Unfälle in 15 Minuten verursacht

Ein Sattelzugfahrer hat am Montag zwischen 10.15 und 10.30 Uhr gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht. Wie die Polizei berichtet, wurde der 30-jährige Fahrer gegen 10.15 von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er in der Wilhelmstraße nach links in die Schillerstraße abbog und einen Betonsockel und einen Metallzaun erheblich beschädigte. Der 30-Jährige hielt zwar kurz an, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Etwa 15 Minuten später bog er in der Eisenbahnstraße auf ein Firmengrundstück ab und beschädigte dort beim Rangieren einen Metallpfosten eines Schiebetors. Auch dieses Mal versuchte er, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, das Firmengelände zu verlassen, wurde jedoch von dem Firmenbesitzer daran gehindert. Die alarmierten Polizeibeamten verständigten die Staatsanwaltschaft, die bei dem ausländischen Sattelzugfahrer eine Sicherheitsleistung von 800 Euro und die Beschlagnahme seines Führerscheins anordnete. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.