Zwei Häuser in einer Straße aufgebrochen

In Baienfuhrt ist am Donnerstag in zwei Wohnhäuser eingebrochen worden. In beiden Fällen wurden mehrere Hundert Euro Bargeld geklaut, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beide Häuser liegen demnach in der Kardelstraße. An einem Wohnhaus wurde die Terrassentür aufgehebelt und neben Geld auch Wertgegenstände entwendet. An einem weiteren Gebäude wurde eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen und Geld erbeutet. Anwohner beobachteten laut Polizei im Laufe des Tages einen weißen Transporter der eventuell in Zusammenhang mit den Taten steht. Wer am Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 in Verbindung zu setzen.