Zwei Fehlalarme in der Gemeindehalle Baienfurt

Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag und am frühen Freitagmorgen wegen Brandalarms zweimal zur Gemeindehalle in Baienfurt ausgerückt. Am Donnerstag hatte ein Rauchmelder im Dachgeschoss ausgelöst, tags darauf ein Melder im Lüftungskanal.

In beiden Fällen handelte es sich laut des Polizeiberichts um Fehlalarme, deren Ursachen bislang nicht geklärt sind.