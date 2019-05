Zwei Autos stoßen in Baienfurt zusammen Auto landet nach Unfall auf Dach

Baienfurt (sz) - Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Schaden von rund 10 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 8 Uhr an der Kreuzung Bergatreuter Straße/Baindter Straße ereignet hat.

Laut Polizeibericht befuhr eine Hyundai-Autofahrerin die L 314, von Bergatreute kommend, in Richtung Baienfurt. An der Kreuzung zur Baindter Straße missachtete sie aus bislang unbekannten Gründen das Rotlicht. Dabei stieß sie mit einer von rechts aus der Baindter Straße bei Grün in den Kreuzungsbereich einfahrenden 50-jährigen Ford-Autofahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Hyundai auf die linke Fahrzeugseite. Bei der Kollision blieben beide Autofahrerinnen unverletzt, ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen des auslaufenden Benzins und Öls war die Freiwillige Feuerwehr Baienfurt in Einsatz.

