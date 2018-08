Etwa 12 500 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 20.30 Uhr auf der Kreuzung Baindter Straße / L 314 ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Wagen die Baindter Straße in Richtung Baindt und wollte nach links in die Landesstraße 314 abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei eine entgegenkommende 38-Jährige und prallte gegen deren Fiat.