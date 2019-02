Zwölf Bäume müssen sterben

Zwölf Bäume in der Niederbieger Straße – zwischen der Einmündung der Alten Poststraße und der Lichtsignalanlage bei der Sporthalle – werden gefällt, aber durch neue ersetzt. Elf von ihnen sind krank und offenbar nicht mehr zu retten. Selbst Gemeinderat Toni Stärk (CDU), ein Umweltschützer par excellance, stimmte der Aktion zu. Es handelt sich um Bäume der Sorte Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia). Toni Stärk hatte schon vor mehr als zwei Jahren auf den schlechten Zustand der Bäume hingewiesen. Die Bäume wurden vom Efeu befreit, und man entfernte auch das Totholz. Offenbar vergeblich. Der Zustand der Bäume habe sich nicht verbessert, heißt es im Arbeitspapier der Gemeindeverwaltung, weshalb ein Baumgutachter die Entfernung der Bäume und eine Neupflanzung vorschlug. Auch der zwölfte Baum, eigentlich noch erhaltenswert, soll entfernt werden. So entstehe eine in sich geschlossene Neugestaltung, heißt es. Die ganze Aktion kostet nach Rechnung des Rathauses rund 6000 Euro. Während die Gemeindeverwaltung empfahl, wieder Bäume der Sorte Schwedische Mehlbeere anzupflanzen, aber in der Zuchtform Brouwers, will der Gemeinderat erst in der März-Sitzung über die Sorte entscheiden. Toni Stärk empfahl, größere Bäume zu setzen.