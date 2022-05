Zink holt Bronze auf der Württembergischen Meisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 21./22. Mai fand im Glaspalast in Sindelfingen die Württembergische Einzelmeisterschaft der U18 statt. Für den KSV Baienfurt ging hier Niklas Zink an den Start. Im Vorlauf am Samstag galt es, sich eine gute Position für den Endlauf am Sonntag zu erspielen. Angetrieben von den Ergebnissen der Konkurrenz spielte Niklas groß auf und startete mit einer 183er Bahn hervorragend ins Spiel. Auch die restlichen Durchgänge liefen gut, sodass er am Ende bei einem überzeugenden Ergebnis von 599 Holz landete, was ihn in der Wertung auf Platz 2 beförderte. Im Endlauf konnte Niklas dann nicht mehr ganz an die starke Leistung des Vortags anknüpfen und erzielte ein Ergebnis von 530 Holz. Dieses Gesamtergebnis sicherte ihm den 3. Rang, welcher gleichzeitig die Qualifikation zur deutschen Einzelmeisterschaft am Pfingstwochenende in München bedeutet.