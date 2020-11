Zeugen gesucht: Verletzte bei Unfall in Baienfurt

Bei einem Unfall zwischen einem Rollerfahrer und einer Fußgängerin am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf Höhe des Bahnübergangs in der Waldseer Straße in Baienfurt ist die 87-jährige Fußgängerin verletzt worden.

Zum Unfallhergang machten beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Fest steht, dass die Frau beim Überqueren der Fahrbahn mit ihrem Rollator von 36-jährigen Rollerfahrer angefahren wurde und stürzte. Dabei verletzte sie sich an Ellenbogen und Knie. Die Seniorin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.