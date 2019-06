Wieder Metallschraube in Reifen gefunden

Nachdem bereits über das vergangene Wochenende an einem auf einem Privatgrundstück parkenden Auto in der Fasanenstraße in Baienfurt ein Reifen durch eine eingedrehte Metallschraube beschädigt worden war, hat sich diese Tat im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormittag an der gleicher Stelle wiederholt. Wie die Polizei mitteilt, wurde erneut an einem Pkw eine in einen Reifen eingelassene Schraube entdeckt, was wie im ersten Fall eine Reifenreparatur erforderte.

Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666.