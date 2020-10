Wie Baienfurt der Opfer der Weltkriege gedenkt

Wer über Friedhöfe geht, trifft immer noch auf Kriegerdenkmäler, die die „Helden“ rühmen, welche für Volk und Vaterland ihr Leben geopfert haben. Eine Sinngebung, mit der der Krieg fälschlicherweise legitimiert wird; Angehörige sollten damit offenbar getröstet werden. In Baienfurt ist dieses Thema nun gründlich aufgearbeitet worden, vor allem dank eines Arbeitskreises mit dem Künstler und Architekten Andreas Knitz und dem Gemeinderat Uwe Hertrampf an der Spitze. Eine Stele auf dem Friedhof soll an die 343 Baienfurter erinnern, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben verloren, eine Stele mit ausführlichen Texten und Bildern, ganz ohne Pathos. Ein beispielhaftes Unternehmen.

Im September 2019 hatte der Gemeinderat die Sanierung des Ehrenmals auf dem Friedhof beschlossen. Dazu gehören auch die Sanierung des Sarkophags und der Gedenkplatten mit den Namen der Toten, eine geringfügige Umgestaltung des Platzes und die Aufstellung einer Stele samt Kommentierung des Geschehens.

Was lag da näher, als dafür Andreas Knitz und Uwe Hertrampf zu gewinnen? Knitz, gebürtiger Baienfurter, hat schon den Klangstein vor dem Rathaus entworfen, der an die NS-Opfer der Gemeinde erinnert, er schuf zusammen mit einem Kollegen auch das Denkmal der grauen Busse in Weissenau, das dem Andenken an die behinderten Menschen gewidmet ist, die im Zuge der sogenannten Euthanasie den Gas-Tod erlitten, und Knitz hat national wie international an vielen Denkorten mitgewirkt. Uwe Hertrampf ist über die Region hinaus bekannt als Geschäftsführer und Motor des Denkstättenkuratoriums NS-Dokumentation Oberschwaben, ein ausgewiesener Experte und bester Kenner jener schrecklichen Zeit. Im Arbeitskreis Ortsgeschichte, dem neben Knitz und Hertrampf auch Hans Brauchle, Jenja Pantoffelmann, der neue Ehrenbürger Hans Sättele, Gerhard Schweizer, Jürgen Seils und Alois Thoma angehören, wurden die Texte für die Stele erarbeitet und diskutiert. Auch der Gemeinderat bekam den Entwurf der Texte vorab zugesandt.

Es handelt sich um zwei Einzeltexte, die auf der Vorder- und Rückseite der Stele angebracht werden. Ihr Standort: ein Platz links der Aussegnungshalle auf Höhe des mittleren Fahnenmasten. Das Ehrenmal, das auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats nun „Denkort Opfer der Weltkriege“ heißen wird, soll am Volkstrauertag (15.November) der Öffentlichkeit präsentiert werden. Auch eine Ausstellung im Rathaus ist vorgesehen.

Grundgedanke der Texte sei eine „zeitgemäße Kommentierung des Todes der Soldaten in den zwei Weltkriegen“, heißt es im Arbeitspapier der Gemeindeverwaltung. Anstatt des Heldenkults („Heldentod für Führer, Volk und Vaterland“) werde die Trauer um Menschen aus Baienfurt betont, aber auch das Leid der Menschen aller Nationen, das in diesem Angriffskrieg von deutschen Soldaten über die Welt gebracht wurde. Ziel heute müsse es sein, als Lehre aus den Kriegen den Friedenswillen und die Friedenbereitschaft zu stärken. So zitiert die Stele auch den Propheten Micha aus dem Alten Testament: „Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen… Sie werden fortan nicht mehr lernen, Krieg zu führen“. Es gab auf dem Baienfurter Friedhof bereits zwei Kriegerdenkmäler, 1920 und 1931. 1961 schrieb die Gemeinde einen Wettbewerb für ein Gefallenen-Ehrenmal aus, den der Bildhauer Professor Fritz Theilmann aus Karlsruhe gewann. Er schuf einen heute noch beeindruckenden Sarkophag mit vier Seitenansichten: „Der Gefallene“, „Tod in Unfreiheit, „Flucht“ und „Heimkehr“.

An der Feier, mit der das „Ehrenmal der Gemeinde Baienfurt“ am Volkstrauertag 1962 eingeweiht wurde, nahmen etwa 2000 Menschen teil. Als die steinernen Gedenktafeln mit den Namen der Toten allmählich verwitterten, beschloss der Gemeinderat im Jahre 2003, ihre Namen auf einer Plexiglastafel an der überdachten Innenseite des Friedhofgebäudes vor dem Vergessen zu bewahren.

Das alles würdigen die Texte der Stele. Es wird aber auch das im alten Friedhofsteil angelegte Gräberfeld mit den nach dem Zweiten Weltkrieg im Waldbad Baienfurt und im Lazarett Weingarten gestorbenen Soldaten erinnert. Und an vieles mehr.

Sprecher aller vier Gemeinderats-Fraktionen plädierten für die Stele, die Texte und die Umbenennung zum Denkort. Richard Birnbaum (FWV) stellte allerdings die Frage, ob die Texte, immerhin fünfeinhalb DIN-A 4 Seiten, nicht zu lang, zu ausführlich seien.

Was Andreas Knitz und Uwe Hertrampf anders sahen. Der Text sei schlüssig sagten die beiden Autoren. Bürgermeister Günter A.Binder sagte, er hoffe auf mehr Resonanz beim Volkstrauertag: „Wir werden dabei immer weniger. Aber wir sollten eigentlich immer mehr werden“.