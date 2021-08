Aus einem Anhänger, der auf einer Baustelle in der Ravensburger Straße abgestellt war, hat ein Dieb in der Nacht zum Freitag mehrere Werkzeuge und Sanitärzubehör gestohlen, wie die Polizei vermeldet. Der Täter hebelte den Wagen auf und nahm Arbeitsgeräte im Wert von etwa 2500 Euro an sich. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Aufbruchs. Hinweise werden unter Telefon 0751 / 80 36 666 erbeten.