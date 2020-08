Wer in Baienfurt bauen will, muss hohe Hürden überwinden

Es war ein wahrer Marathon. Fast zwei Stunden rang der Baienfurter Gemeinderat um die Vergabekriterien für die Bauplätze im Neubaugebiet Altdorfer Ösch. Es handelt sich um 16 kommunale Bauplätze mit einer Nettofläche von 9392 Quadratmetern. Dort sollen Einzel- und Doppelhäuser entstehen. Der Gemeinderat legte einen Grundstückspreis von 420 Euro je Quadratmeter fest. Dazu kommt noch eine Pauschale von 4000 bis 7000 Euro für einen Schmutz- und Regenwasserschacht.

Wie kompliziert es ist, ein halbwegs gerechtes Verfahren für die Vergabe kommunaler Bauplätze zu finden, das hatte schon in der Mai-Sitzung der frühere Ulmer Oberbürgermeister und jetzige Berater der Firma Baupilot, Maselheim, Ivo Gönner, erläutert. Gemeindekämmerer Robert Hoffmann legte dem Gremium ein 16 Seiten umfassendes Papier mit detaillierten Richtlinien vor, über die der Gemeinderat jeweils einzeln abstimmte. Es ging dabei um soziale Kriterien wie Familienstand, Kinder, Behinderung und Pflege sowie Ortsbezugskriterien wie Hauptwohnsitz, Erwerbstätigkeit und ehrenamtliches Engagement. Etwa ein Dutzend Besucher, sicherlich vor allem Interessenten oder Angehörige, verfolgten aufmerksam die Debatten über diese Richtlinien. So muss sich der Bauplatzbewerber per Kaufvertrag verpflichten, das Haus selbst zu beziehen. Er darf das Grundstück binnen zehn Jahren auch nicht veräußern.

Die Gemeinde orientierte sich an Bauplatzvergabe-Kriterien des Gemeindetags und am Ulmer Vergabemodell. Im Mittelpunkt steht dabei ein Punkte-Verfahren. Wohnsitz, ehrenamtliches Engagement, Familienstand, Kinder, die Pflege von Behinderten spielen dabei dominierende Rollen. Für jedes einzelne Kriterium können bis zu 300 Punkte vergeben werden. Die maximale Zahl beträgt 1850 Punkte, wobei allein die sozialen Kriterien mit über 51 Prozent vorne liegen. Über die Vergabe der Grundstücke entscheidet der Gemeinderat „in anonymisierter Form“, und zwar in öffentlicher Sitzung. Ein Rechtsanspruch auf die Zuteilung eines Grundstücks besteht aber nicht, heißt in den Richtlinien, die ab sofort in Kraft treten.

Erneut machte sich der G+U-Fraktionschef Uwe Hertrampf für das Erbbaurecht stark. In Zeiten, in denen die Grundstückspreise immer mehr explodieren, erlaube es das Erbbaurecht auch weniger begüterten Interessenten zu bauen. Hertrampfs Initiative lehnte der Gemeinderat bei drei Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen ab. Robert Hoffmann, der Kämmerer, hatte schon in der Sitzung Anfang Juli darauf hingewiesen, dass man im Erbbau zwar den Grundstückspreis einspare, dieser Vorteil sich aber schnell relativiere, weil sich die Pachtzahlungen über die Jahre hinweg summierten. Hertrampfs Initiative bezog sich auf zwei Grundstücke hinter dem Vereinsheim, zusammen 1109 Quadratmeter groß.

Ein Flurstück mit 3257 Quadratmetern befindet sich im Gemeindebesitz. Es ist laut Bebauungsplan für Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, fürs Wohnen und für im wesentlich nicht störende Gewerbebetriebe vorgesehen, also ein Mischgebiet. Dort ist auch eine Tiefgarage geplant. Im Wege eines sogenannten Konzeptvergabe-Verfahrens will die Gemeinde dieses Grundstück an einen Investor veräußern. „Wir brauchen da einen erfahrenen Projektsteuerer, mit dem man die Vergabe-Richtlinien erarbeiten kann“, sagte Bürgermeister Günter A. Binder. In der September-Sitzung soll der Gemeinderat darüber entscheiden. Uwe Hertrampf wartete mit einer Fülle von Vorschlägen für dieses Projekt auf und orientiere sich dabei an Aussagen von Lothar Reger, dem Vorstand des Bau- und Sparvereins Ravensburg, der das Konzept seiner Genossenschaft Anfang Juli im Gemeinderat vorgestellt hatte (wir berichteten). Heinrich Bernhard (FWV) empfahl, mehrere Konzepte einzuholen. Holzbau beispielsweise sei nicht billig.

Bauamts-Chefin Anja Lenkeit bezifferte die geschätzten Gesamtkosten fürs Baugebiet Altdorfer Ösch auf 3,89 Millionen Euro, die Erschließungskosten allein auf 2,066 Millionen, die Grunderwerbskosten auf 912 000 Euro.