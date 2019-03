Wenn Vereine Geld von ihrer Gemeinde wollen

125 000 Euro bekommen Baienfurter Vereine in diesem Jahr als Zuschuss von ihrer Gemeinde. An der Spitze rangiert ein einmaliger Zuschuss von 50 000 Euro für die neue Kegelbahn im Gasthaus M 3 am Marktplatz, gefolgt vom Zuschuss für die Musikschule Ravensburg (27 000 Euro), 10 500 Euro für die Bläserklasse der Achtalschule und 10 000 Euro Jugendförderzuschuss für den Musikverein. Jetzt entschied der Gemeinderat über drei neue Anträge. So darf sich die SG Baienfurt Kraftsport 1909, also die renommierten Ringer der Gemeinde, über einen einmaligen Zuschuss von 1500 Euro freuen.

Dieser Betrag dient der Mitfinanzierung einer neuen PC Hard-Software, mittels derer die aktuellen Ergebnisse in die Ringerligen-Datenbank eingegeben werden. Die Turnierergebnisse müssen unmittelbar nach Beendigung in die Datenbank übertragen werden und sind dann weltweit abzurufen, schreibt die SG Kraftsport. Die neuen Hard-Software-Komponenten samt Drucker und Laptops kosten nach Mitteilung des Vereins mehr als 8000 Euro.

Wieder eine sensible Debatte

Wie fast immer, wenn es um das Thema Vereinsförderung und damit um Gleichbehandlung und Gerechtigkeit geht, entwickelte sich im Gemeinderat eine ziemlich schwierige, hochsensible Debatte. So meinte Torsten Thoma (G+U): „Viele Vereine haben das gleiche Problem. Wir können nicht alle Wünsche erfüllen.“ Bürgermeister Günter A. Binder warnte davor, „den Verein A mit dem Verein B zu vergleichen. Die Vereine haben unterschiedliche Strukturen“.

Auch Verena Sorg (FWV) sagte, sie tue sich mit der Sache schwer. Toni Stärk (CDU) hingegen fand, die EDV-Ausstattung habe für die SG Kraftsport eine ganz andere Funktion. Stärk plädierte für die sogenannte Drittel-Lösung, die die Gemeinde auch bei anderen Vereinen praktiziert. Das bedeutet: Die Kommune übernimmt ein Drittel der reinen Laptop Hardware-Kosten (insgesamt rund 4387 Euro). Seit 28 Jahren, so Geschäftsführer Jürgen Hammann, habe der Verein seine EDV selber finanziert. So beschloss denn der Gemeinderat, den Ringern einen Zuschuss von 1500 Euro zu gewähren. Einmalig.

500 Euro an Welt der Igel

Recht schnell über die Bühne ging der Antrag, dem Verein Welt der Igel auch in diesem Jahr wieder einen Zuschuss von 500 Euro zukommen zu lassen. Und das, obwohl Baienfurter Vereine vielfach nur Zuschüsse in Höhe von 230 und 250 Euro pro Jahr erhalten, wie mehrere Gemeinderäte betonten. Gutes Marketing bewirkt aber vieles. Und so präsentierte der Verein einen eindrucksvollen Tätigkeitsbericht, aus dem hervorging, dass die Welt der Igel im Jahre 2017 in ihren Pflegestellen knapp 100 Igel und 21 Wildvögel retten konnte. Kosten von knapp 10 000 Euro sei aber ein Minus von rund 4000 Euro gegenübergestanden.

Der dritte Verein, der um einen Zuschuss aus dem Gemeindeetat bat, nennt sich „Wellcome Schussental“, residiert in Ravensburg und kümmert sich um Familien mit Babys und kleinen Kindern. Selbst Torsten Thoma (G+U) und Verena Sorg (FWV), beide Eltern kleiner Kinder, wussten nichts von der Existenz dieses Vereins. Silke Haller, die sich als Wellcome-Koordinatorin vorstellte, musste dem Gemeinderat vieles erklären. Wie sie sagte, besuchen 21 ehrenamtlich tätige Frauen im Schussental Familien mit Kleinkindern, einmal die Woche, in Baienfurt seien es 17 Familien. Sie bezahlen ein Honorar von fünf Euro in der Stunde. Die Betreuung findet nur im ersten Lebensjahr statt. Auch weil Baienfurt erst im Herbst von der Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-Württemberg als familienfreundliche Gemeinde zertifiziert worden ist, worauf in der Ratsdebatte CDU-Sprecher Artur Kopka hinwies, stimmte der Gemeinderat einem Zuschuss an Wellcome zu. 1000 Euro wird es geben, aber erst im Jahre 2020 und (zunächst zumindest) einmalig.