Wenn der Kopf zu leuchten beginnt

Entwaffnend komische bis romantisch-melancholische junge Kleinkunst zeigt das Hoftheater in Baienfurt. Wenn sich das real-fiktive Liebespaar nicht gerade äußerst unterhaltsam verquatscht, singen und tanzen sie selbstkomponierte Lieder, spielen auf der Lichtorgel und führen eine Smartphonie auf.

Ein Knaller folgt auf den anderen. Aber ganz leise. Kurz vor dem Weltuntergang bringen Wiebke Eymess und Friedolin Müller ein neues Programm auf die Bühne. Während die Zivilisation eine Endzeitmelodie aus dem letzten Loch pfeift, basteln die Zwei von der Fensterbank an einem finalen Feuerwerk, das nur aus Zündschnüren besteht. Und im Kopf der Zuschauer beginnt es zu leuchten. Nach Mitternacht-Spaghetti geht ihr einzigartiges Wort- und Sing-Duell nun in die dritte Runde! Wieder ist das Private politisch und jeder Disput führt vom Hölzchen auf Stöckchen und zurück. Bis es knallt. Oder auch nicht. Das Duo wurde mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet (z.B. Scharfrichterbeil, Münchner Kaktus, Stuttgarter Besen) und trat unter anderem in „Die Anstalt“ (ZDF) auf. Die Münchner Abendzeitung nennt es „Ein Muss für Freunde der Kleinkunst.“

Die Aufführung findet am Freitag, 29. Oktober, um 20.15 Uhr im Hoftheater Baienfurt statt.