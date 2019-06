Wenn der Kapitän ein moralisches Fliegengewicht ist

Wellen, Wind und Wahnsinn – so überschreiben die drei Akteure Dagmar Schönleber, Udo Zepezauer und Uli Boettcher ihr Freilicht-Spektakel „Das Traumschiff“. Das verrückte Schiff mit allerhand skurrilen Passagieren lief am vergangenen Mittwoch zum ersten Mal aus, leider in der Indoor-Variante im Saal des Hoftheaters. Trotzdem: Die Premierengäste jubelten den drei ambitionierten Protagonisten zu, spielten sie den etwa 100 Zuschauern doch mit insgesamt sieben verschiedenen Charakteren ein zufriedenes Grinsen ins Gesicht.

Es ist ein Kreuz mit der Kreuzfahrt – so viel steht fest, nach knappen zwei Stunden, in denen die drei Könner – Schönleber, Zepezauer und Hoftheater-Hausherr Boettcher- sich auf eine rasante Reise gemacht und die Zuschauer mitgenommen haben auf eine laute, bunte, musikalische Show rund um den Massenspaß Seereise. Das All-Inklusive-Abenteuer auf See (sehr dezent gemacht mit schmalem Bühnenbild, mit Reling und Sonnenliegen, dem es trotzdem an nichts Relevantem mangelt) hat noch nicht begonnen, die Gäste schleppen ihr Gepäck an Bord, die Möwen schreien –da stehen der feschen Comtesse Frida bereits die Haare zu Berge: Das soll Sascha Hehn sein, der da die neuen Gäste als in Empfang nimmt? Der rheinischen Frohnatur und ihrem Gatten Rudi stehen nur eine hundehüttengroße Pet-Cabin zur Verfügung? Na, das kann ja heiter werden.

Und das wird es auch. Das aus der Feder von Bernd Breitbach stammende Stück ist eigens zugeschnitten auf die drei Protagonisten, von denen ein Jeder als Solokünstler für volle Häuser sorgt. So gilt die studierte Sozialarbeiterin Dagmar Schönleber nicht nur in Kabarett-Kreisen als Rakete, sie singt auch. Gutes Mädchen – böse Lieder, so heißt ihr jüngstes, durchaus hörenswertes Album. Und so ist es beileibe kein Zufall, dass Schönleber viel und wohlgefällig singt, im Sommer-Comedy-Musical „Das Traumschiff“. Als Comtesse Maier gibt sie die ebenso schöne wie gelangweilte Ehefrau, als Chefhostess Ilse die mordlustige, radikale Fregatte.

Udo Zepezauer – regelmäßigen Hoftheater-Gängern bekannt aus „Helge und das Udo“ –gilt in der Szene als Ganzkörper-Komiker und darf das auch den ganzen Abend hindurch zeigen. Sein porentief-deutsches Sascha-Hehn-Double tanzt, dass man ihn glatt den Village People als Verstärkung wünschen würde, als kleinlauter Bauzeichner Peter ist er erbarmungswürdig machtlos, selbst gegen den frechen Papageien José, in dessen Federkostüm Zepezauer schließlich selber schlüpft. Und sicher nicht nur wegen der Papageienbeine in Strumpfhosen herzallerliebste Jauchzer bei den Damen auslöst.

Auch für den Lokalmatadoren Uli Boettcher haben Autor Breitbach und Regisseur Lutz von Rosenberg-Lipinsky ihr Bestes getan: So darf Boettcher seiner Figur des weichmütigen Lehrers Rudi unbeholfene Dackelblicke hinter Brillengläsern und schwäbisch-subversive Vorlieben für Gesichtswurst verpassen –und dem moralischen Fliegengewicht des Kapitäns eine lange, elegante Erscheinung, der juhnke’ske Trinkgewohnheiten zelebriert. Singen, also live, das muss Boettcher nicht. Und selbst bei den Tanzeinlagen darf man seinen Charakteren getrost das gespielte Unbehagen an den eckigen Bewegungen ablesen.

Purer Spaß

Von Freude, Erholung und stillem Glück sind sie allesamt weit entfernt, die Gäste und die Crewmitglieder bei „Das Traumschiff“. Das dürfte jedoch die Seereisen-Verrückten unter den Zuschauern nicht stören, ist der Abend doch durchweg auf Klamauk und pure Unterhaltung angelegt. Das ist ein schlichtes, horizontales Lebensgefühl, wenn sich der dauerbesoffene Kapitän an die Ruhrpott-Diva heranwanzt. Das ist purer Spaß, wenn es um den „Brechdienst auf rauer See“ geht oder um Wortspiele zum „Bügel-Bieger“.

Abgeklärt, unverfroren und ungeniert umschiffen die Akteure wirklich keine Kreuzfahrt-Peinlichkeit, drehen sie vielmehr ins Absurde, wie beim „Info- Workshop: Aufzugfahren für Anfänger“. Und ernten dafür stürmischen Applaus.

Viermal und auch dort viel bejubelt haben die Drei „Das Traumschiff“ bereits im Waldviertler Hoftheater im österreichischen Pürbach vom Stapel laufen lassen, dort die eigentliche Premiere gespielt, um die Saal-Variante zu proben, falls das Wetter im Schussental es verunmöglicht, die neue Freilicht-Bühne im Garten des Hoftheaters zu bespielen. In Boettchers eigenem Theater gibt es nun noch einmal sechs Aufführungen, am 12. Juli ist schon wieder Schluss mit dem leichten und schnellen Unterhaltungs-Programm „Das Traumschiff“. Es soll ja „nur“ ein Sommer-Spektakel sein. Auf jeden Fall haben die Premierengäste „Das Traumschiff“ mit dem Prädikat „erfolgreiche Kampagne gegen schlechte Laune“ geadelt.