Wenn der Hausschuh im Kühlschrank landet: So gehen Angehörige mit Alzheimer-Erkrankten um

„Er war immer sehr akkurat mit allem“, sagt Ingeborg Munz über ihren Mann. Doch dann gerieten ihm immer mehr Dinge außer Kontrolle. Als er irgendwann auch seine Medikamente durcheinanderbrachte, schrillten bei ihr die Alarmglocken.

Die Alarmglocken von Ingeborg Munz behielten Recht: Bei ihrem Mann wurde Alzheimer festgestellt. Damals war er 50 Jahre alt. 17 Jahre lang pflegte die Baienfurterin ihren Mann. Ihre Erfahrungen gibt sie jetzt in einer Selbsthilfegruppe weiter.

Mitglieder dieser Gruppe schildern ihren Alltag mit Angehörigen, die an Alzheimer erkrankt sind. „Manchmal habe ich nur eine Stunde geschlafen, im Sessel im Wohnzimmer“, erinnert sich Ingeborg Munz an die Zeit, in der sie sich um ihren kranken Mann kümmerte.

Alzheimerpatienten brauchen eine engmaschige Betreuung, weil sie sich nicht mehr selbstständig um alltägliche Dinge kümmern können, erklärt sie.

Denn die Krankheit führt unter anderem dazu, dass Betroffene vergesslich werden, dass sie keine Haushaltsgeräte mehr bedienen können oder dass sie Hilfe bei der Körperpflege brauchen. Im fortgeschrittenen Stadium können sich Patienten beispielsweise nicht mehr sprachlich ausdrücken oder erkennen nahestehende Menschen nicht mehr.

Bloß keine Termine ankündigen

Damit Angehörige solche Erfahrungen mit anderen teilen können, hat Ingeborg Munz eine Selbsthilfegruppe gegründet. Auch ein über 80-Jähriger, der aktuell seine an Alzheimer erkrankte Frau betreut, nimmt daran teil. „Es kommt zum Beispiel vor, dass sie sich morgens drei T-Shirts übereinander anzieht. Aber für sie ist das dann normal“, berichtet er.

Er habe auch die Erfahrung gemacht, dass er keine Termine ankündigen darf, zum Beispiel den regelmäßigen Einsatz einer Helferin, die seine Frau bei der Körperpflege unterstützt. „Wenn ich solche Sachen ankündige, sagt sie: Das brauche ich nicht“, berichtet der Mann. „Aber wenn die Helferin einfach reinkommt, ist alles in Ordnung.“

Um zu verstehen, warum sich Alzheimerpatienten so verhalten, hilft ein Blick auf die Forschung des Arztes Alois Alzheimer. Er fand heraus, dass bei Betroffenen Nervenzellen absterben. Das betreffe vor allem jene Abschnitte des Gehirns, die für Gedächtnis, Denkvermögen, Sprache und Orientierungsfähigkeit wichtig sind, erklärt die Alzheimer-Gesellschaft.

Manche reagieren aggressiv, manche weinerlich

Da kann einiges durcheinanderkommen, was zuvor Jahrzehntelang selbstverständlich funktioniert hat. Das Schlimme für Erkrankte ist, dass sie oft auch selbst bemerken, was da gerade mit ihnen passiert. Das führt zu unterschiedlichen Reaktionen, wie Ingeborg Munz ausführt: „Manche reagieren aggressiv, manche weinerlich, andere wiederum werden ganz ruhig.“

Die Krankheit ist sehr emotional. Ingeborg Munz

Da ist viel Einfühlungsvermögen gefragt. „Die Krankheit ist sehr emotional“, sagt Ingeborg Munz. Ganz wichtig sei es deshalb, den Betroffenen Geborgenheit zu vermitteln.

Man muss den Menschen zeigen, dass sie geliebt werden, ihnen ein bisschen Glück geben. Ingeborg Munz

Das macht sie an einem Beispiel deutlich: Ihr Mann habe sie einmal mit besorgter Miene gefragt: „Ich habe gerade meinen Hausschuh in den Kühlschrank gestellt – war das richtig?“ Da habe sie geantwortet: „Das war sehr gut, denn wenn du ihn jetzt anziehst, hast du einen schön kühlen Fuß.“

Ihr Mann habe über das ganze Gesicht gestrahlt. Auf diese Weise habe sie ihm Sicherheit gegeben, und er sei nicht mehr beunruhigt gewesen. Denn wenn sich Alzheimerpatienten unsicher fühlen oder wegen Unzulänglichkeit kritisiert werden, dann werde die Situation nur schlimmer.

Den Papa ganz normal behandeln

„Ich glaube, dass diese Menschen ganz viel Liebe brauchen“, sagt eine Frau, die im Alter von 25 Jahren miterlebt hat, wie ihr Vater an Alzheimer erkrankte. Obwohl das schon viele Jahre her ist, kommen ihr beim Erzählen heute noch die Tränen. „Das war für mich sehr schlimm, ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meinem Papa“, sagt sie.

Ingeborg Munz leitet die Selbsthilfegruppe Sternschnuppe. (Foto: knf)

Sie habe ihren Vater immer so behandelt, als ob alles normal wäre, berichtet die Frau. Denn so würde man es sich als Betroffene ja auch selbst wünschen. Trotzdem ist auch sie an ihre Grenzen gekommen: „Ich musste mit ihm zur Toilette gehen, weil er das alleine nicht mehr konnte. Da saßen wir dann und haben beide geweint.“

Freunde benehmen sich plötzlich komisch

Die Betreuung und Pflege einer an Alzheimer erkrankten Person verlangt Angehörigen viel ab. „Man brennt aus in dieser Zeit. Und man ist sehr einsam“, sagt Ingeborg Munz. „Man wird gemieden. Unsere Freunde haben sich von uns abgewendet. Die Leute haben sich meinem Mann gegenüber komisch benommen, sie wussten nicht, wie sie mit seiner Erkrankung umgehen sollen.“

Der über 80-Jährige, dessen Frau an Alzheimer erkrankt ist, sagt: „Auch gute Freunde sind oft überfordert mit der Situation. Sie haben aufgehört, mit meiner Frau zu sprechen, weil meine Frau sich nicht mehr auf ein Thema konzentrieren kann. Ihr Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr. Die Leute denken oft, dass sie nicht versteht, was gesprochen wird. Aber meine Frau bekommt die Reaktion der anderen schon mit. Neulich hat sie zu mir gesagt: Da gehe ich nicht mehr hin, da redet keiner mit mir.“

Man darf nicht daran zerbrechen

Was in solchen Situationen in einem vorgeht, das können am besten die Menschen nachvollziehen, denen es ähnlich geht. Deshalb hat Ingeborg Munz die Selbsthilfegruppe Sternschnuppe gegründet.

Sie will Hilfe zur Selbsthilfe anbieten, damit Angehörige die Angst vor dieser Krankheit ein bisschen ablegen können und lernen, damit zu leben. „Damit nicht zwei Menschen durch dieses Krankheitsbild zerbrechen“, wie Munz sagt.

Diese Gruppe gibt es jetzt seit zehn Jahren. Auch der über 80-Jährige kommt zu den monatlichen Treffen. „Diese Gruppe ist hervorragend“, sagt er. „Jeder kann erzählen, was er auf dem Herzen hat, und es wird über alles gesprochen.“ Außerdem habe Ingeborg Munz bei Problemen „immer eine Idee, wie man’s machen kann“.

Erst nach Jahren wieder sich selbst gespürt

Munz sagt dazu: „Es macht mich glücklich, dass ich meine Erfahrung weitergeben und helfen kann.“ Wie viel sie selbst in den 17 Jahren Pflege ihres Mannes gegeben hat, macht folgender Satz von ihr deutlich:

Ich habe nach dem Tod meines Mannes dreieinhalb Jahre gebraucht, bis ich wieder wusste, dass es den Menschen Ingeborg Munz gibt.

Die Selbsthilfegruppe Sternschnuppe trifft sich immer am letzten Donnerstag des Monats um 18 Uhr im Rössle in Weingarten in einem abgetrennten Bereich. Denn Diskretion sei ihr sehr wichtig, sagt die Gruppenleiterin Ingeborg Munz. Nur so können die betroffenen Angehörigen im geschützten Raum alles loswerden, was sie belastet.

Alzheimer und Demenz – Was bedeutet das genau?

Was ist der Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz? Das erklärt die „Alzheimer Forschung Initiative“ so: Unter dem Begriff „Demenz“ werden über 50 Krankheiten zusammengefasst, bei denen die Gehirnleistung abbaut. Die Alzheimer-Krankheit ist mit rund zwei Dritteln aller Fälle die häufigste Demenzform.

Welche Symptome und Stadien gibt es bei Alzheimer-Kranken?

Kennzeichnend für die Erkrankung ist der langsam fortschreitende Untergang von Nervenzellen und Nervenzellkontakten, schreibt die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft auf ihrer Internetseite.

Im Gehirn von Alzheimer-Kranken sind typische Eiweißablagerungen festzustellen. Zum Krankheitsbild gehören:

Gedächtnis- und Orientierungsstörungen

Sprachstörungen

Störungen des Denk- und Urteilsvermögens

Veränderungen der Persönlichkeit.

Diese Störungen sind bei den Betroffenen unterschiedlich stark ausgeprägt und nehmen im Verlauf der Erkrankung zu. Sie machen die Bewältigung des Alltagslebens immer schwieriger. Der größte Risikofaktor für die Entwicklung einer Alzheimer-Krankheit sei das Alter, so die Alzheimer-Gesellschaft.

Wie viele Menschen sind in Deutschland betroffen?

Dazu schreibt die Alzheimer-Gesellschaft: „Zum Ende des Jahres 2021 lebten in Deutschland fast 1,8 Millionen Menschen mit Demenz. Häufigste Demenzursache ist die Alzheimererkrankung.

Etwa zwei Drittel davon werden in der häuslichen Umgebung von Angehörigen betreut und gepflegt. Infolge des demografischen Wandels nimmt die Anzahl der Betroffenen weiter zu.

Gelingt kein Durchbruch in Prävention oder Therapie, könnten nach aktuellen Schätzungen in Deutschland im Jahr 2050 bis zu 2,8 Millionen Menschen im Alter 65+ erkrankt sein.“