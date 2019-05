Wellen, Wind und Wahnsinn

Es wird kein Musical, obwohl gesungen wird. Es wird keine Schmonzette, auch wenn der Titel solches vermuten lässt. Und es kann kein Klosterfestspiel ersetzen, dafür aber ein herrliches Hof-Sommer-Spektakel werden. Der Baienfurter Schauspieler Uli Boettcher hat sich bewährte Kollegen ins Boot geholt und für die kommende Freilichtsaison ein neues Format erdacht: „Das Traumschiff“. Nur ganze neunmal wird das Comical im Hoftheater gezeigt werden.

Auf und vor dem Hügel unweit der alten Open-Air-Bühne, mit sagenhaftem Blick übers Schussental bis hinauf zur Berger Kirche, wird derzeit fleißig gewerkelt. Eine neue Bühne entsteht. „Mit alten Brettern, die bisher unser Badezimmerboden waren“, gesteht Uli Boettcher bei der Begehung der brandneuen Spielstätte, im Garten seines Hoftheaters. Und: „Das Stück ist zwar fertig, aber wir haben noch keinen Tag geprobt“, schiebt Boettcher hinterher. Besonders beunruhigt wirkt er dabei nicht.

Fünf Tage Proben im abgeschiedenen Pürbach

Die Proben werden er und seine zwei Mitstreiter – die Kabarettistin und Autorin Dagmar Schönleber sowie das aus dem Nordschwarzwald stammende Impro-Ass Udo Zepezauer – in nur fünf Tagen durchlaufen. Im abgeschiedenen Pürbach in Österreich, unter der wachsamen Regie von Lutz von Rosenberg-Lipinsky. Im dortigen Hoftheater im Waldviertel wird „Das Traumschiff“ dann auch zum ersten Mal ablegen. Im Saal, so dass die Indoor-Variante für den Schlechtwetter-Fall im Schussental auch gleich sitzt.

Dass das Hoftheater zum ersten Mal eine eigene Produktion auf die Bühne bringt, das liegt natürlich nicht ausschließlich daran, dass mit den ersatzlos gestrichenen Weingartner Klosterfestspielen bei den Theaterliebhabern ein wichtiger Freilicht-Termin im Jahreskalender leer geblieben ist. Sondern vielmehr daran, dass sich im Hoftheater des Herrn Boettcher schon Jahre der Wunsch nach einer Eigenproduktion geregt hat. „Das ist eine neue Herausforderung“, sagt Agent Thommy Seizinger, erklärt den wagemutigen Schritt aber damit, dass man als Gastspielbetrieb ja sonst keinen Einfluss auf die Inhalte habe, die im Hoftheater auf die Bühne gebracht werden. „Nun können wir fleißig mitbestimmen“, freut sich Boettcher und plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen.

Der Stückschreiber Bernd Breitbach, der schon für Boettchers „Silberrücken im Nebel“ oder „Ich bin Viele“ verantwortlich zeichnete, habe „Das Traumschiff“ sozusagen maßgeschneidert auf die drei bekannten Solisten aus der Kleinkunstszene. Schnell sei auch klar gewesen, dass es in Richtung Märchen Comedy gehen, dass es ein Stück für den Outdoor-Bereich und den romantischen Hoftheater-Garten werden solle. Geeinigt haben sie sich schließlich auf ein „komisches Sommerspektakel mit Musik“, wie Boettcher umschreibt. Und „mit schmalem Bühnenbild, einer brutalen Lichtregie und grandiosen Spezialeffekten“, wie Boettcher augenzwinkernd nachlegt.

Kreuzfahrt-Persiflage mit Boettcher als Kapitän

Man weiß im Gespräch zwar nie so ganz genau, wann Uli Boettcher tiefstapelt oder subtil ironisch wird, aber seine Fans wissen: Wo ein Boettcher drauf steht, da ist verlässlich auch Spaßgarantie drin. Zum Inhalt mag Boettcher noch nicht viel verraten. Aber es darf wohl durchaus mit einer Kreuzfahrt-Persiflage gerechnet werden. Mit ihm als Kapitän. Mit einer cleveren Chef-Stewardess. Mit einem in die Jahre gekommenen Ehepaar. Mit allerhand Liebeswirrungen. Einem Papageien. Und mit Wellen, Wind und Wahnsinn.

Ob Boettcher tatsächlich zu einem alten Udo-Jürgens-Lied live singen wird? Ob die Crew einen adäquaten Ersatz für Sascha Hehn gefunden hat? Ob „Das Traumschiff“ tatsächlich die Lücke zwischen Fluch der Karibik und dem ZDF-Fernsehgarten zu schließen vermag? Das alles wird sich klären, ab dem 12. Juni 2019, im Hoftheater, wenn sich der Vorhang zur besten Traumschiffzeit um 20.15 Uhr öffnet.