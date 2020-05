Wegen Bauarbeiten: Ortsdurchfahrt ist zweimal gesperrt

Noch im Mai sollen die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Altdorfer Ösch beginnen. Im Zuge dieser Arbeiten muss die Ravensburger Straße – mithin die Ortsdurchfahrt – im Laufe des Jahres zweimal gesperrt werden. Im ersten Schritt erfolgen unter anderem Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Herstellung einer Linksabbiegespur. Dann folgen die Erschließungsarbeiten innerhalb des Baugebietes. Während dieser Zeit kann die Ravensburger Straße wieder befahren werden. Im letzten Bauabschnitt wird der geplante Kreisverkehr realisiert.

Im Verlauf dieser Woche muss die Ravensburger Straße ab den Parkplätzen am Ärztehaus in Richtung Weingarten für den Verkehr beidseitig gesperrt werden. Die Vollsperrung dauert laut Pressemitteilung voraussichtlich bis Anfang Juli. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Die Bushaltestellen an der Achtalschule sind auch während der Straßensperrung nutzbar und werden planmäßig angefahren.