Vorfahrt missachtet, Unfall verursacht

Eine 20-jährige BMW-Mini-Fahrerin hat am Freitag um 23.13 Uhr einen Unfall in Baienfurt verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau auf der Baindter Straße in Richtung Baienfurt unterwegs, als sie an einer Kreuzung einen von rechts kommenden 24-jährigen Citroenfahrer übersah und die Autos daraufhin kollidierten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.