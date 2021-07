Eine Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag laut Polizei kurz nach 16 Uhr an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Waldseer Straße einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen und damit einen Unfall verursacht. Die 74-Jährige führ, wie die Polizei berichtet, nach links in die Straße ein und sorgte so für den Zusammenstoß mit dem Mercedes des 37-Jährigen, der die Waldseer Straße befuhr. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.