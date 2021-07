Vor Hochwasser ist kaum eine Gemeinde sicher

In einer gemeinsamen Aktion des Bauhofs Baienfurt und der Freiwilligen Feuerwehr Baienfurt sind zum vorbeugenden privaten Hochwasserschutz eine Vielzahl von Sandsäcken abgefüllt worden. Bei den derzeitigen heftigen Unwettern können so eventuell Lichtschächte, Türen, Kellerabgänge und anderes vor eindringendem Regenwasser geschützt werden. Die Sandsäcke werden am Samstag, 31. Juli, von 9 bis 11 Uhr und von 13 bis 16 Uhr (parallel zur Grünmüllabgabe) von der Freiwilligen Feuerwehr an Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Baienfurt kostenlos ausgegeben.