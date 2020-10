Von keltischen Spuren und einem fast vergessenen Grab im Altdorfer Wald

Über die Geschichte und das Leben der Kelten weiß man heute sehr wenig, da es aus dieser Zeit keine Literatur gibt. Sie lebten in der Zeit von etwa 800 vor Christus bis zu Christi Geburt in Europa. Diese Zeit wird untergliedert in die Hallstattzeit (800 bis 450 vor Christus) und in die Latènezeit (450 vor Christus bis ins Jahr 0). Das wenige, was man heute über die Kelten weiß, ist auf die Aufzeichnungen der Römer zurückzuführen, die die Kelten als „Gallier“ bezeichneten. Aber auch Ausgrabungen wie jüngst in der Heuneburg in der Gemeinde Herbertingen (Landkreis Sigmaringen) geben Aufschluss über ihr Leben. Wie die „Schwäbische Zeitung“ („Keltische Geheimnisse en bloc“, 7. Oktober) berichtete, wurde dort eine komplette Begräbnisstätte geborgen, die jetzt von Experten in den Laboren des Landesamts für Denkmalpflege untersucht werden soll.

Die Kelten hatten einen besonderen Bezug zum Wald, wo sich auch heute noch zahlreiche Spuren finden. Sie haben aber auch die Region mit ihrer Sprache geprägt. Wie man heute vermutet, könnten auch viele Namen von Bergen und Flüssen wie etwa „Donau“ keltischen Ursprungs sein. In einem Aufsatz schreibt Rudolf Fesseler, dass dies auch für die Schussen, die Argen, die Iller, den Bussen oder die Süh bei Wolfegg gelte. Keltische Sprachen werden heute noch in Irland, Schottland, Wales, in Cornwall und in der Bretagne gesprochen. (ric)