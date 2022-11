Volles Rathaus bei Ausstellungseröffnung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit rund hundert Besuchern konnte die Ausstellungsreihe der Baienfurter Kunstschaffenden dieses Jahr zum siebten Mal endlich fortgesetzt werden. 2020 musste die Ausstellung leider ausfallen. Doch die sieben Künstlerinnen und drei Künstler wurden nach der langen Wartezeit durch den großen Publikumszuspruch belohnt. Hans-Ludwig Schubert hat in seiner Einführung die Bedeutung der Kunst am Beispiel des Bilbao-Effekts betrachtet, denn immer wieder wird die Frage gestellt, wofür Kunst überhaupt gebraucht wird. So war es auch vor 25 Jahren in Bilbao. Es gab zuerst viel Widerstand gegen das Projekt Guggenheim Museum, das auf einem maroden Gelände der Schwerindustrie gebaut wurde. Doch aus anfänglicher Ablehnung wurde ein überzeugendes Projekt für die Stadtentwicklung mit großer wirtschaftlicher Bedeutung und dem Wunsch nach mehr. Heute pilgern Standentwickler aus vielen Ländern in die baskische Metropole, um zu lernen.

Elegant gelang es dem Laudator, den weiten Bogen von Baienfurt nach Bilbao und zurück zu spannen und zu schließen. Er hob hervor, dass Kunst für jede Region von Bedeutung ist. In Baienfurt konnte man sehen, wie intensiv der Austausch der vielen Besucher untereinander war. Das Rathausfoyer wurde zu einem integrativen Ort. Das Medium hierzu ist die Kunst. Daher ist es wichtig, Ausstellungsmöglichkeiten zu schaffen, wofür sich die Ausstellenden bei der Gemeinde Baienfurt ausdrücklich bedankten. Es gehört Mut dazu, solche Gelegenheiten zu nutzen. Spencer Airbrush, Edwin Bleicher, Marisa Erhardt, Monika Franz, Petra-Neumann-Sprink, Maria Niermann-Schubert, Martina Nold-Rothärmel, Werner Riegel, Adele Rosek und Irma Sugg haben diesen Mut und zeigen ein breites Spektrum an verschiedenen Werken und Arbeitstechniken. Das Spektrum der gezeigten Werke reicht von professionellen Airbrush Arbeiten, über gelungene Aquarell-, Öl- und Acrylmalerei bis hin zu individuellen Papierarbeiten, Collagen, Skulpturen und Wandreliefs. Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellung vom jungen Trompetentrio der Musikschule Ravensburg. Es ist schön, dass junge Musiker und Musikerinnen bei solchen Gelegenheiten die Möglichkeit haben, Auftrittserfahrung zu sammeln. Dieses Trio hat die Chance genutzt! Zu sehen ist die Ausstellung bis 16. Dezember zu den Öffnungszeiten des Rathauses sowie an Samstagen und Sonntagen zwischen 14 und 17 Uhr und an den Adventsabenden.