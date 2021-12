Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. November war Osman Citir mit seinem Programm „Voll motiviert – Zukunft mit Perspektive“ zu Gast an der Achtalschule in Baienfurt. Citir ist Motivationstrainer und Comedy-Star. Mit über 400 Auftritten vor mehr als 250 000 Jugendlichen in den letzten 10 Jahren kann er auf viel Erfahrung im Jugendcoaching zurückblicken.

An der Achtalschule begeisterte Osman Citir die Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 9 und 10 mit seiner 90-minütigen Bühnenshow. Er erzählte auf sehr humorvolle Art von seinem Lebensweg, den Rückschlägen und Herausforderungen, mit denen er zu kämpfen hatte. Stolpersteine im Schulalltag, Hindernisse bei der Ausbildungsplatzsuche und persönliche Schicksalsschläge haben ihn nicht davon abgehalten, seinen Weg zu gehen und um seine Ziele zu kämpfen. Osman Citir schaffte es, mit seiner Bühnenshow, in der er sein Comedy-Talent glänzend einsetzte, alle Zuhörer und Zuhörerinnen in seinen Bann zu ziehen. Die Neunt- und Zehntklässler/innen konnten an diesem Vormittag herzlich lachen, wurden zum Nachdenken angeregt, erlebten ein Auf und Ab der Gefühle und konnten eine große Portion Motivation schöpfen, um ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Die Botschaft von Osman Citir kam an: Lass dich nicht von deinen Zielen abbringen, auch wenn etwas nicht gleich klappt! Glaube an dich und deine Talente! Trau dich, auch ungewöhnliche Dinge auszuprobieren! Lass dich nicht entmutigen! Und vor allem: Mach den ersten Schritt!

Für die Jahrgangsstufe 9 folgte im Anschluss an das Bühnenprogramm ein vertiefender Workshop mit Osman Citir, sowie ein zweiter Workshop mit den beiden Schulsozialarbeiterinnen Frau Becker und Frau Oßwald. Hier hatten die Neuntklässler/innen die Gelegenheit, sich über ihre Eindrücke des Programms auszutauschen. Die Schüler und Schülerinnen der zehnten Klassen konnten sich in einem Workshop der Schulsozialarbeit – vor der Bühnenshow – mit ihren ganz persönlichen Zielen und Zukunftswünschen auseinandersetzen und hierzu ins Gespräch kommen. Darüber hinaus freuten sich die Schüler und Schülerinnen über eine ganz besondere Pause, in der sie vom Förderkreis der Achtalschule mit Brezeln und Apfelschorle versorgt wurden.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Team der Schulsozialarbeit der Zieglerschen an der Achtalschule Baienfurt.