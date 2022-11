Volkstrauertag in Baienfurt: Gedenken an Gefallene, Betroffenheit über aktuellen Krieg

Die Gemeinde Baienfurt gedachte am Totensonntag der Opfer von Krieg und Gewalt. Am Ehrenmal der Gefallenen beider Weltkriege auf dem Baienfurter Friedhof wurden, begleitet durch Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine, Kränze niedergelegt. In den Gebeten der Pfarrer beider Kirchen, dem Beitrag von Schülern der Achtalschule und der Ansprache von Oberstleutnant d. R. Jürgen Toschka wurde nicht nur an die vergangenen Weltkriege erinnert, auch der aktuelle Krieg in der Ukraine und die Auseinandersetzungen weltweit sorgten für Betroffenheit der Redner und der anwesenden Bevölkerung. Musikalisch wurde die Feier durch die Musikkapelle Baienfurt und den Chor der Kirchgemeinde St. Maria umrahmt. Foto: Simon Barg