Vier starke Kegler holen sich den Titel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als Tabellenführer ging die U18 männlich des KSV Baienfurt in die letzten beiden Spiele (2./3. April) der höchsten Spielklasse Württembergs. Zu Gast auf den Bundeligabahnen der Sportfreunde Friedrichshafen, auf denen die U18 ihre Heimspiele austrägt, war am Samstag der SV Magstadt. Am Ende stand ein nie gefährdeter 6:0 Sieg (2194: 2013) zugunsten des KSV Baienfurt.

Noel/ 540, Niklas/ 560, Julian/ 543 Jonas/ 551.

Dank einer erneut starken Mannschaftsleistung am Sonntag erzielten die vier Jungs einen deutlichen 5:1 Sieg, (2159: 1980) gegen den FV Burgberg.

Noel / 530, Niklas/ 529, Julian/ 537, Jonas/ 561.

Die beiden Baienfurter, Julian Zivkovic und Niklas Zink, wurden zusammen mit ihren Friedrichshafener Mannschaftskollegen, Jonas Willer und Noel Seidler, Württembergischer Mannschaftsmeister, was ebenfalls die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in München bedeutet. Nachdem der Meistertitel vor einigen Wochen klargemacht wurde, erhielten die Jungs am Wochenende (21./22. Mai) bei den Württembergischen Meisterschaften in Sindelfingen ihren Pokal und den Meisterwimpel.